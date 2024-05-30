• Kampanya 30.05.2024-30.06.2024 tarihleri arasında ilk defa N Kolay kredi kullanımı gerçekleştirenler için geçerlidir.

• Kampanya yalnızca N kolay mobil uygulaması, www.nkolay.com, www.aktifbank.com.tr ve Passo uygulaması üzerinden başvurusu yapılan ihtiyaç kredileri için geçerlidir.

• Alışveriş platformları, anlaşmalı kuruluşlar, ödeme kuruluşları gibi iş ortakları ve Aktif Bank şubelerinden iletilen kredi başvuruları kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir.

• Kredinin ilk taksiti ödenmeden, ödeme planında değişiklik olması durumunda güncel ödeme planı dikkate alınacaktır.

• Kampanyadan faydalanılması için; kampanya kapsamında kullanılan kredinin ilk taksitinin tamamının (anapara, faiz ve vergilerle birlikte) vade gününde, geciktirilmeden ödenmesi gerekmektedir.

• Kampanya kazanımları, taksit tarihini takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde hesaba iade edilecektir.

• Hesaba yapılacak iade taksit tutarı maksimum 3.500 TL’dir. İlk taksit tutarının 3.500 TL’nin altında olması durumunda taksit tutarı kadar iade yapılacaktır.

• Birden fazla taksit ödenmesi ya da birden fazla kredi kullanılması durumunda, önce kullanılan kredi kampanya kapsamında değerlendirilecektir. Diğer krediler kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir.

• Ödeme yapılacak ilk taksit tarihine kadar kredinin açık kalması ve erken kapama, cayma gibi krediyi sonlandıracak işlemlere konu olmaması gerekmektedir.

• Her müşteri kampanyadan sadece bir kere yararlanabilir.

• Daha önce faizsiz Kolay Nakit ürünü de dahil olmak üzere, bankamız kredi ürünlerinden herhangi birini kullananlar kampanyadan faydalanamayacaktır.

• Kampanya, şartları sağlayan ilk 2.000 müşteri ile sınırlıdır.

• N Kolay bir Aktif Bank markası olup Aktif Bank kampanya kapsamında kredi taleplerini serbestçe değerlendirme, ek bilgi ve belge talebinde bulunma, kampanyayı durdurma ve kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.